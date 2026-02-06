Carreteras y ríos, al límite tras 18 días de temporal de lluvia sobre la provincia de Ourense

La provincia de Ourense vivió este jueves su jornada más negra del tren de borrascas: sin conexión ferroviaria a Vigo, con el río Miño rozando los ocho metros, zonas de A Limia y Monterrei aisladas por carretera y la ciudad convertida en una “zona de guerra” urbana con socavones y desprendimientos. La provincia muestra ya síntomas de agotamiento tras su decimoctavo día consecutivo con lluvias. La tierra ya no traga más. Y se empieza a notar.

Ourense, una gincana

La ciudad fue este jueves el concello con más incidencias de toda Galicia, registrando 9 intervenciones de emergencia. A ello se suma que se ha convertido en una gincana peligrosa donde el suelo cede y los taludes se vienen abajo. El mapa de los destrozos urbanos recorre todos los barrios. En pleno centro, la avenida de la Habana vio cómo un árbol se desplomaba a la altura del cruce con Cardenal Quevedo. A pocos metros, frente al Pazo Provincial de la Diputación, las lluvias abrieron un agujero en la carretera, obligando a los conductores a sortear una nueva trampa en la calle Progreso, que fue parcheado a última hora.

En la entrada sur de la ciudad, un desprendimiento de tierra y piedras invadió la calzada de la N-525, justo a la altura del desvío de la A-52, complicando el acceso a la ciudad. Mientras, en el barrio de A Ponte, la calle Río Arnoia (cruce con Quintián) sufría una gran fuga de agua: un reventón de tubería que levantó el asfalto y convirtió la vía en un torrente. A esto se sumó, ya este jueves por la noche el corte total ordenado por la Policía Local en la parte final de la calle Ramón Puga por hundimiento del pavimento.

Mientras la ciudad se abre bajo los pies, el río Miño amenaza con salirse del cauce. El jueves rompió todos los registros de este tren de borrascas superando ampliamente el umbral naranja y alcanzando una altura de hasta 7,70 metros con un caudal de 2.142 m³/s. El Paseo das Ninfas, a la altura de la Praia da Antena, desapareció bajo una lámina de agua. Aunque lejos del histórico nivel de 11 metros del año 2000, la crecida mantiene en vilo a los servicios de emergencia ante la posibilidad de que el agua siga ganando terreno.

Nivel del Miño en los últimos días

Trenes suprimidos

Si moverse por la ciudad es difícil, salir de ella en tren también está complicado. Renfe ha suspendido para hoy trenes de la línea regional Ourense-Carballiño-Santiago y todas las conexiones con Vigo, ante el riesgo de inundaciones y desprendimientos sobre las vías. La conexión con Vigo ya estuvo suspendida este jueves. Y lo peor: sin plan alternativo de renfe para los usuarios, al igual que hoy, lo que genera mucho enfado entre los viajeros.

El balance provincial de incidencias del jueves fue intenso: 55 gestionadas por el 112 en solo unas horas. A Limia, que ha recuperado su memoria de la Lagoa, es la comarca más afectada. Tráfico decretó el cierre total de la OU-1114 (Vilar de Santos a Ponte Liñares), la OU-1115 (Rairiz de Veiga) y la carretera entre A Saínza y Porqueira.

Más al sur, Oímbra resiste semi aislada con las carreteras a Verín y San Cibrao cortadas por el Támega, y en Monterrei desalojaron el colegio de Vilaza por el desborde del Búbal. En O Ribeiro, Ribadavia activó la alerta roja: el Avia baja con 413 m³/s y choca contra un Miño crecido, lo que obligó a cortar la carretera a Arnoia. En O Barco, el Sil llegó a alerta naranja y la Policía Locl tuvo que precintar el acceso al quedar inundada la senda peatonal.

Agua en las casas

La lluvia ya empieza a colarse también en las casas. El 112 registró inundaciones en viviendas en Barbadás, Beariz, Robadavia y Rairiz de Veiga. En Sobrado do Bispo, (Barbadás), Protección Civil tuvo que usar bombas forestales pesadas para achicar el agua que amenazaba casas de la rúa de Prado.

Viernes de nieve y ¿tregua?

Este jueves, toda la provincia tuvo acumulados de agua importantes, llegando a 80 litros/m2 en Entrimo, superando los 50 en Carballiño o Ribeiro, y rozando los 40 en la ciudad. Para este viernes, Leonardo trae nieve a la montaña (aviso amarillo), por encima de 900 metros. Seguirá habiendo aguaceros intermitentes, especialmente intensos cuanto más al sur de la provincia . El sábado, seguirá la influencia de la borrasca, pero habrá menos lluvia, que se concentrará por la tarde. Después habrá una pequeña tregua, hasta la llegada de un nuevo frente el domingo por la noche. Del lunes al miércoles, continuará la sucesión de borrascas. Las primeras predicciones a medio plazo del modelo europeo dan esperanza de una posible tregua para la tarde y la noche Jueves de Comadres y para la tarde y noche del Sábado de Entroido.