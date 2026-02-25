Golpe 23F
Previsión del tiempo en Ourense: la provincia se prepara para días de cambios marcados por lluvias

VARIACIÓN TÉRMICA

Se espera una semana cambiante en la provincia de Ourense, las tormentas y cielos despejados se alternan con temperaturas entre 3 °C y 23 °C

Este miércoles San Lázaro se vio afectado por fuertes lluvias repentinas que inundaron la plaza en pocos minutos. | Miguel Ángel

La provincia de Ourense afronta una semana marcada por la variabilidad meteorológica. Este miércoles se espera muy nuboso con tormentas durante la tarde, con temperaturas entre 7 °C y 18 °C, mientras que la noche traerá intervalos nubosos y mínimas alrededor de 8 °C.

El jueves y viernes continuarán los intervalos nubosos y cielos despejados, con máximas de hasta 23 °C, y se prevé niebla puntual durante la madrugada. El fin de semana traerá lluvias dispersas y muy nuboso con lluvia especialmente el sábado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 °C y 21 °C.

El viento soplará con intensidad moderada del norte y noreste, alcanzando 15 km/h en algunas jornadas, y la cota de nieve se mantendrá alta, alrededor de 1800-2000 metros. Se recomienda precaución en zonas expuestas a tormentas y seguir la evolución de los avisos locales, especialmente en la zona del Miño de Ourense.

