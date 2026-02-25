Previsión del tiempo en Ourense: la provincia se prepara para días de cambios marcados por lluvias

La provincia de Ourense afronta una semana marcada por la variabilidad meteorológica. Este miércoles se espera muy nuboso con tormentas durante la tarde, con temperaturas entre 7 °C y 18 °C, mientras que la noche traerá intervalos nubosos y mínimas alrededor de 8 °C.

El jueves y viernes continuarán los intervalos nubosos y cielos despejados, con máximas de hasta 23 °C, y se prevé niebla puntual durante la madrugada. El fin de semana traerá lluvias dispersas y muy nuboso con lluvia especialmente el sábado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 °C y 21 °C.

El viento soplará con intensidad moderada del norte y noreste, alcanzando 15 km/h en algunas jornadas, y la cota de nieve se mantendrá alta, alrededor de 1800-2000 metros. Se recomienda precaución en zonas expuestas a tormentas y seguir la evolución de los avisos locales, especialmente en la zona del Miño de Ourense.