Consulta aquí los 153 papeles desclasificados del golpe de Estado del 23F

El Gobierno ya había anunciado la desclasificación este miércoles de un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento". Y así fue, este 25 de febrero, a las 13:00 horas del mediodía el Gobierno publicaba y dejaba a disposición de la ciudadanía toda esta documentación clasificada sobre el intento de golpe de Estado del 23F.

Elma Saiz señaló que los documentos que durante décadas "han permanecido clasificados bajo una normativa franquista" ahora se pueden consultar por "historiadores, investigadores y la propia ciudadanía" a través de los canales oficiales. Fuentes de Moncloa apuntaron que se trata de documentos en formato PDF y no hay por tanto material de audio ni vídeo.

Y ahora, ya es posible consultarlos en la página https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/desclasificacion-documentos-23F.aspx, en donde se encuentran estos 153 documentos organizados por categorías, entre las que se encuentran:

Ministerio del Interior

Guardia Civil

Dirección General de la Policía

Otra documentación del Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Subsecretaría

Asuntos Consulares

Iberoamérica

Política Exterior Europa

Saiz ha explicado que, con esta medida, España acaba con "una situación atípica en las democracias" pues ya Alemania hizo públicos en 2012 "documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia". Además, la portavoz se ha mostrado confiada en que el proyecto de la ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso "para que decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma".

Cuestionada por si cree que cambiará el relato del intento del golpe de Estado, o el papel que tuvo el entonces Rey Juan Carlos I, la ministra se ha limitado en insistir en que se va desclasificar todo lo que han encontrado en relación al 23-F, ya que no hay "un único sitio" con documentos. Entre el material que estará disponible, Saiz ha citado que hay "informes, transcripción de conversaciones" y quizás "alguna imagen".

Dicho esto, la portavoz ha defendido que 45 años después del 23-F ya ha pasado un "tiempo prudente y suficiente", a la vez que ha reivindicado que, en una época en la que "el algoritmo tiene una fuerza extraordinaria para difundir bulos y desinformación", la decisión de desclasificar impide que "la ultraderecha siga utilizando las conspiraciones "para difundir teorías" o desinformar a los jóvenes "que piensan que con Franco se vivía mejor".