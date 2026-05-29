La previsión del tiempo: Ourense vive un fin de semana con calor y cielos despejados

Con sus sillas, los ourensanos se acercan al río para combatir el calor.

El fin de semana en Ourense va a estar dominado por el calor, donde las temperaturas máximas se van a situar por encima de los 30 grados en algunos puntos y las mínimas serán ligeramente superiores a lo esperado en esta época del año.

Con esta situación se da continuidad a lo vivido en la semana donde la gente salió en busca de sombra y las orillas de los ríos sirvieron para combatir las altas temperaturas que dominaron la provincia.

Este fin de semana, a diferencia del anterior donde también se registraron temperaturas muy elevadas, contará con cielos despejados o poco nubosos sin riesgo de precipitaciones en los próximos días.

Esta situación es debida a la presencia y asentamiento del anticiclón de las Azores que propicia días de calor y estabilidad climática. Todo antes de la posible llegada de una borrasca en los primeros días de la próxima semana.

Viernes 29, las altas temperaturas continúan

El fin de semana comienza con mucho calor y cielos despejados que hacen que las temperaturas máximas en la provincia superen los 30º en algunos puntos y obligando a buscar refugio bajo la sombra y mantenerse hidratado.

La sensación de calor es elevada durante este día debido al poco viento presente durante el día que dé una sensación de refresco en algún punto del viernes. Las altas temperaturas se van a mantener durante todo el día.

Sábado 30, Copa Diputación bajo mucho calor

Este sábado se disputa la final de la Copa Diputación de Ourense entre el Cented y el Monterrei, este partido va a estar marcado por las altas temperaturas superiores a los 30 grados.

El día dominado por los cielos despejados va a registrar desde primera hora del día altas temperaturas donde el mercurio se va a situar en los 17 grados como mínima y superará los 30º en algunas horas del día.

Una situación que llama a la precaución por el riesgo de incendios y aquellas fincas que aún no están desbrozadas y que puede acarrear multas de hasta 100.000 euros en caso de no cumplir con el plan antiincendios de la Xunta para evitar situaciones como las del pasado mes de agosto.

Domingo 31, un ligero descenso en las mínimas

La posible entrada de una borrasca para la próxima semana hará que las mínimas en la provincia de Ourense registren un cierto descenso. En algunos puntos las temperaturas mínimas pueden situarse por debajo de los 15º.

Mientras que las máximas seguirán registrando temperaturas superiores a los 30 grados en las horas con más calor del día. Una situación que se va a alargar también en el lunes que puede dar entrada a algunas lluvias a mitad de semana.

Un fin de semana muy caluroso el que va a vivir Ourense en estos próximos días a escasas semanas de la llegada oficial del verano.