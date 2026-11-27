La provincia de Ourense afronta el último fin de semana de noviembre con tiempo variable y protagonismo de las precipitaciones. La previsión meteorológica apunta a un sábado especialmente lluvioso y a un domingo que comienza con inestabilidad, pero que evoluciona hacia una situación más tranquila durante la tarde.

Las temperaturas se mantienen relativamente suaves para esta época del año, con máximas que rondan los 17-18 grados en la ciudad de Ourense. Sin embargo, las mínimas descienden progresivamente y se acercan a los seis grados durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre.

Viernes 27: las nubes y los claros se alternan en Ourense

La jornada del viernes comienza con cielos nubosos en la provincia, aunque las precipitaciones pierden protagonismo durante la segunda mitad del día. En la ciudad de Ourense, los termómetros alcanzan los 18 grados de máxima y se sitúan alrededor de los 10 grados de mínima.

Durante la tarde se mantienen los intervalos nubosos, con una tendencia a la estabilidad y una probabilidad de lluvia reducida. La jornada ofrece así una tregua antes de la llegada de las precipitaciones previstas para el sábado.

Sábado 28: la lluvia gana protagonismo en la provincia

El sábado llega con un cambio en la situación meteorológica. Los cielos permanecen cubiertos durante buena parte de la jornada y las precipitaciones hacen acto de presencia, especialmente a partir del mediodía y durante la tarde.

En la ciudad de Ourense, las temperaturas oscilan entre los 10 y los 17 grados. La lluvia gana probabilidad conforme avanza el día y puede prolongarse también durante la noche, por lo que el paraguas se convierte en un acompañante necesario para los desplazamientos y actividades del fin de semana.

Domingo 29: la jornada electoral comienza con lluvia y mejora por la tarde

El domingo 29 de noviembre, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales, comienza con cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la situación meteorológica evoluciona favorablemente a medida que avanza la jornada.

La lluvia pierde fuerza durante la mañana y los claros ganan terreno a partir del mediodía. En la ciudad de Ourense, las temperaturas se mueven entre los seis y los 17 grados, con una tarde que presenta condiciones más estables y una menor probabilidad de precipitaciones.

De esta forma, aunque las primeras horas de votación coinciden con una mayor inestabilidad, la tarde del domingo ofrece un panorama meteorológico más favorable para los desplazamientos y las actividades al aire libre.