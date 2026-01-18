La previsión del tiempo en Ourense: lluvias y temperaturas gélidas hasta el repunte del miércoles

Ourense se prepara para una semana llena de lluvias y bajas temperaturas que repuntarán a mitad de semana antes de volver a registrar un descenso para fin de semana.

La lluvia será constante en Ourense durante los próximos días, comenzando desde primera hora del lunes donde hay hasta un 55% de probabilidades de precipitaciones que aumentarán hasta un 90% a partir del jueves de acuerdo con información de MeteoGalicia.

El miércoles, descanso del frío en Ourense

Por su parte las temperaturas serán gélidas durante los primeros días con mínimas de hasta 3 grados y máximas de 11 antes de registrar un ligero repunte donde los termómetros podrán alcanzar los 16 grados de máxima el miércoles.

Para el fin de semana se espera que las temperaturas rocen mínimas de 2 grados y máximas apenas superando los 10 grados.

Los cielos nubosos y claros acompañarán a los ourensanos durante la semana donde la Península registrará fuertes rachas de viento, lluvia y nieve en los próximos días. La alerta amarilla ha sido activada por la AEMET para Galicia durante estos días.