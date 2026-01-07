La nieve condiciona la circulación en varios puntos de la provincia: Trives, Manzaneda, Valdeorras o Viana do Bolo, afectadas
NEVADAS EN OURENSE
Las nevadas condicionan este miércoles por la mañana la circulación en varias carreteras de la provincia de Ourense, con restricciones para autobuses y tráfico pesado, y obligación del uso de cadenas o neumáticos de invierno, según los datos que ha hecho públicos la DGT
Así, se ha establecido nivel rojo en la carretera OU-0704, entre los kilómetros 0 y 6.8, en el entorno de A Pobra de Trives y Cabeza de Manzaneda. En ese tramo de vía se ha prohibido la circulación de vehículos pesados y autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto de vehículos, que no podrán superar la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
También hay nivel rojo en la OU-122, en Casaio (Carballeda de Valdeorras), entre los kilómetros 20.0 y 26.3, donde también está prohibida la circulación de camiones y buses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, con un límite máximo de velocidad de 30 kilómetros por hora.
En la OU-129, entre Viana do Bolo y A Veiga, hay nivel verde, y la vía está transitable con precaución entre los kilómetros 0 y 10. Con todo, se ha establecido la prohibición de adelantamiento para los vehículos pesados.
En la autovía A-52, en A Canda, la nevada también afecta a la circulación y, aunque no hay restricciones, la DGT reclama precaución entre los kilómetros 113 y 132 (A Canda-Mesón de Erosa, A Gudiña). Además, en este punto la niebla también ha reducido la visibilidad.
