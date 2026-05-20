Previsión del tiempo en Ourense: una masa de aire africano trae temperaturas de pleno verano
35º EL VIERNES
Una masa de aire cálido africano traerá temperaturas de verano a Ourense y la posibilidad de calima. El viernes 22 será el día más caluroso de la semana, en el que se espera alcanzar los 35 grados.
El verano vuelve a la provincia de Ourense antes de tiempo. El predominio de la influencia anticiclónica de este periodo del año continuará con la llegada de una masa de aire cálido africano, que llevarán a la provincia y prácticamente toda Galicia a temperaturas más típicas del verano. Tanto las mínimas como las máximas estarán en ascenso moderado, a pesar de que irán oscilando.
La máxima se alcanzará el viernes 22, llegando hasta los 35º, que apenas bajaran hasta los 34º el sábado 23. El jueves 21 será 31º la máxima y 12º la mínima, y este miércoles no se espera que sobrepasen los 30º ni que bajen de los 8º.
Los cielos también ayudarán a que la sensación atmosférica sea estival: poca nubes o despejados en general durante toda la semana, con breves intervalos de claros y nubes.
Esta masa de aire africano pdorá traer calima a la ciudad y a la provincia, como ya ha pasado en otras ocasiones, y que empeorará la calidad del aire de un grado regular a un grado malo.
Dependiendo de la intensidad del fenómeno atmosférico y para reducir su posible impacto en la salud, se recomienda, hasta que este episodio finalice y, sobre todo en el caso de la población sensible, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y/o gafas en exteriores.
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