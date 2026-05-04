La previsión del tiempo en Ourense: mayo inicia con una semana dominada por las lluvias

Para la primera semana de mayo hay un claro protagonista, las lluvias. Las precipitaciones van a estar presentes en la provincia de Ourense durante toda la semana.

Las probabilidades de precipitaciones son mínimo del 30% en cualquier día de esta semana que da comienzo al quinto mes del año. En cuanto al termómetro, las temperaturas se mantendrán en valores estables para la estación del año. El mercurio va a rondar máximas de 20º mientras que las mínimas se sitúan cerca de los 10º.

Esta es una semana que en toda Galicia va a estar dominada por la presencia de bajas presiones.

Lunes 4 de mayo, lluvia y fuertes rachas de viento

La semana empieza con las precipitaciones siendo protagonistas del arranque de mes. A lo largo de todo el día se esperan lluvias intensas a moderadas en gran parte de la provincia. A medida que avanza la jornada estás pueden verse acompañadas por fuertes rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 15 km/h.

En la noche lluvias desaparecen aunque solo por unas horas para regresar el martes.

Martes 5 de mayo, continúan las lluvias

Las bajas presiones se mantienen estables por lo que la presencia de lluvias en la provincia está muy presente.

Desde primeras horas del día pueden caer precipitaciones leves a moderadas durante toda la jornada. A diferencia del lunes no van a estar acompañadas de rachas de viento.

Las temperaturas se mantienen estables un día más con mínimas esperadas para la temporada y máximas ligeramente superiores a lo esperado para esta época del año.

Miércoles 6 de mayo, suben las temperaturas y las lluvias dan una tregua

El aumento de las temperaturas hasta superar los 23º trae consigo una tregua en la semana dominada por las lluvias. Las probabilidades de precipitaciones son del 30% para este día donde tampoco se esperan grandes rachas de viento.

Este descanso es la previa a un cierre de semana pasado por agua en toda la provincia de Ourense.

Jueves 7 de mayo, regresan las intensas lluvias

El día va a comenzar con niebla que va a ir desapareciendo con el paso de las horas para ver como los cielos nubosos toman protagonismo. Estos van a descargar agua a partir de la segunda mitad del día dando entrada a un fin de semana lleno de precipitaciones y temperaturas estables.