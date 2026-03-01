Previsión del tiempo en Ourense: una semana de sol, temperaturas moderadas y lluvias dispersas

La provincia de Ourense afronta una semana de transición, con una primera mitad relativamente tranquila y templada y un final más inestable.

En la provincia de Ourense, la semana comenzará este primer lunes de marzo bajo un patrón atmosférico cambiante, aunque sin grandes sobresaltos. Tras un inicio con nubes abundantes y claros intermitentes, el ambiente se mantiene suave para la época, con temperaturas que se mueven en valores moderados y propios de finales de invierno. Las máximas en la capital oscilarán en general entre los 15 y los 20 grados, mientras que las mínimas seguirán siendo frescas a primera hora.

Para este martes, 3 de octubre, se prevé la llegada de una borrasca al territorio peninsular, pero de acuerdo con Meteogalicia, la comunidad experimentará una "meteorología más tranquila", según una publicación de la institución en la red social X.

Más sol a partir del miércoles

De cara al miércoles, se espera una ligera mejoría con más presencia de sol, especialmente en el valle del Miño y en el entorno urbano. Esta estabilización favorecerá un ascenso térmico discreto, con registros que podrían acercarse a los 21 grados en las horas centrales del día. La sensación será más templada, sobre todo en zonas resguardadas del viento, lo que permitirá disfrutar de ratos agradables al aire libre.

El jueves continuará esa tendencia relativamente estable, aunque comenzarán a notarse cambios en capas altas de la atmósfera. Aumentará la nubosidad de tipo medio y alto a lo largo de la jornada, anticipando la llegada de un frente atlántico. Las temperaturas se mantendrán similares o con ligeras variaciones, sin descensos bruscos.

Será el viernes cuando el tiempo dé un giro más evidente. Se prevé un incremento de la inestabilidad, con cielos más cubiertos y posibilidad de lluvias débiles y dispersas en distintos puntos de la provincia, más probables en áreas montañosas del interior. Las máximas podrían bajar algunos grados respecto a jornadas anteriores, devolviendo una sensación algo más fresca.

En conjunto, la provincia de Ourense afronta una semana de transición, con una primera mitad relativamente tranquila y templada y un final más inestable. No se esperan fenómenos adversos destacados, pero sí un regreso a condiciones más propias de un patrón atlántico variable de cara al cierre de la semana.

Galicia quedará durante esta semana en una situación intermedia entre altas y bajas presiones. Serán días de pronóstico cambiante con momentos de lluvia intermitente con otros de alternancia de nubes y claros. Las temperaturas sufrirán un descenso a partir del jueves con posibles ascensos hacia el fin de semana.