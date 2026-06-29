La previsión del tiempo en Ourense: el sol despide junio y recibe julio con hasta 40 grados

Ourense afronta el final de junio y comienzo de julio bajo la misma dinámica que los días anteriores con el sol siendo protagonista y con temperaturas elevadas aunque sin llegar a los registros de la semana anterior.

El sexto mes del año se despide de la provincia con sol tras unas semanas donde destacó la inestabilidad climática, provocando que Ourense pasara de intensos días de calor e incendios a días de tormentas que provocaron grandes desperfectos en algunas localidades de la provincia.

Para cerrar el mes y dar la bienvenida a julio, Ourense va a vivir una semana marcada por cielos despejados, sol y temperaturas superiores a los 30º pero sin superar los 35, antes de un fin de semana que se presume caluroso.

Lunes 29, el sol sigue presente

La semana comienza en Ourense bajo el sol y las temperaturas que van a ir aumentando conforme pasen las horas, alcanzando máximas de 34º en la horas centrales del día para luego experimentar un leve descenso.

Con cielos despejados, la semana comienza en Ourense marcada por el calor y los atascos en Juan XXIII por las obras de asfaltado de una de las arterías principales de la ciudad.

Martes 30, se despide junio

El último día del mes de junio sigue marcado por temperaturas esperadas en la provincia para esta época del año. Las mínimas se van a situar en torno a los 15º en las primeras horas del día. Con el paso de las horas el mercurio irá en aumento hasta rozar los 35º pero sin llegar a superarlos. Una situación que se puede repetir a lo largo de la semana en toda la provincia de Ourense.

Se espera que las primeras horas del días puedan estar marcadas por una ligera niebla que no va a tardar desaparecer en las horas centrales del día.

Miércoles 1, sigue la estabilidad climática en la provincia

El inicio del mes de julio también se espera que esté marcado por un inicio con ciertas nieblas pero con temperaturas que van a superar ligeramente los 30º. Los cielos despejados van a provocar un día que favorece la práctica de actividades al aire libre y donde la hidratación va a ser importante.

Jueves 2, comienza el ascenso térmico

Como antesala de un fin de semana con altas temperaturas, el jueves será la antesala de lo que espera en la provincia para los siguientes días. Se espera que por primera vez en la semana los termómetros superen los 35 grados e incluso puedan tocar los 40 en las horas centrales del día.

Un día que se mantendrá con temperaturas elevadas y que van a continuar los siguientes días.