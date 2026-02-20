La previsión del tiempo para el fin de semana en Ourense, sol y temperaturas en ascenso
CIELOS DESPEJADOS
El fin de semana vive unos días con temperaturas superiores a los 20 grados y con cielos despejados en Ourense durante estos días
La llegada y estabilización del anticiclón provoca que este fin de semana Ourense viva unos días con sol y sin precipitaciones antes de que las altas presiones vuelvan a retirarse y dejar paso a las bajas presiones la próxima semana.
Las altas presiones provocan que los próximos días esten dominados por temperaturas superiores a los 15 grados al menos hasta el martes cuando comienza su descenso, otra vez.
El sol es el factor común a partir de este viernes y hasta el martes donde las lluvias dan una tregua para el fin de semana. Las mañanas traen consigo temperaturas bajas rondando los cuatro grados que van a ir registrando un aumento hasta rozar los veinte grados e incluso superarlos en algunos puntos.
Los cielos claros o poco nubosos permiten que este fin de semana puedan realizarse actividades al exterior con un riesgo mínimo de precipitaciones que no supera el 10%.
Las bajas temperaturas que van a ser constantes en las primeras horas de estos días traen consigo nieblas matutinas y nocturnas que irán acompañadas de vientos que harán que la sensación térmica sea de mayor frío.
