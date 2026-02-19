Adiós a la lluvia: Pedro deja paso, por fin, al sol y el calor

El tren de borrascas que azota a la Península dice adiós. El paso este miércoles de la borrasca Pedro, que este jueves dejará en las primeras horas todavía los últimos coletazos de inestabilidad, deja paso desde mañana viernes aun estallido primaveral, con predominio del sol sobre las nubes y tiempo muy caluroso en las horas centrales del día, especialmente el fin de semana, con máximas que pueden superar los 22 grados en la ciudad.

Galicia se prepara para un giro drástico en su situación meteorológica que llevará a la comunidad del crudo invierno a una primavera anticipada en cuestión de 48 horas. Tras el paso de la borrasca Pedro, que el miércoles dejó lluvia, viento y una cota de nieve desplomándose hasta los 900 metros la inestabilidad remitirá rápidamente para dar paso a un episodio de altas presiones que garantizará sol y un notable ascenso térmico por el día.

La transición comenzará este mismo jueves, jornada en la que las precipitaciones irán desapareciendo progresivamente para abrir grandes claros. A partir del viernes, la influencia anticiclónica se impondrá de forma absoluta, despejando los cielos y propiciando un fin de semana de ambiente primaveral. En la ciudad de Ourense, los termómetros iniciarán una escalada vertical: tras los 16 grados previstos para el viernes, las máximas superará los 20 grados el sábado y tocarán techo el domingo con más de 22 grados, valores inusualmente altos para el mes de febrero.

Sin embargo, esta situación de estabilidad traerá consigo una fuerte amplitud térmica. A pesar del calor en las horas centrales del día, las noches serán invernales debido a la ausencia de nubes, con temperaturas mínimas que en la ciudad oscilarán entre los 3 y los 5 grados durante el fin de semana. Este episodio de “veranillo” se mantendrá también el lunes, con máximas todavía por encima de los 20 grados, antes de que el martes regrese previsiblemente la inestabilidad con la entrada de nuevos frentes.