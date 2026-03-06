La previsión del tiempo: vuelve la lluvia a Ourense durante el fin de semana

El fin de semana en la provincia de Ourense arranca con cielos nubosos alternando con algunos claros y despejados antes de dar paso a las precipitaciones para cerrar el primer tercio de marzo.

Las temperaturas mantienen constantes durante todo el fin de semana con las mínimas dentro del rango normal mientras que las máximas sí registran un ligero descenso con el paso de los días.

Las mañana con nieblas provocan que los días comiencen con temperaturas cercanas a los 5º y que van a ir aumentando con el paso del día.

Viernes, 6 de marzo

Para el inicio de este fin de semana, el cielo se mantiene despejado con muy poco probabilidad de precipitaciones. Los cielos están nubosos o claros con alguna nube pero sin riesgo de que la lluvia haga acto de presencia en este día.

Las temperaturas pueden alcanzar los 12º en algunos puntos y se mantiene la estabilidad por lo que resta de día.

Sábado, 7 de marzo

Este sábado va a registrar los cielos despejados con algunas nubosidades en algunos puntos y las temperaturas máximas van a rondar los 15º mientras que tampoco hay riesgo de precipitaciones.

Los cielos nubosos van a ir apareciendo a lo largo del día trayendo consiguió un ligero descenso en las temperaturas que durante la noche pueden ser inferiores a los 5º.

En algunos puntos de montaña, existe la posibilidad de volver a ver la nieve. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada la alerta amarilla, especialmente en la primera mitad de cada jornada, en la zona de la Montaña de Ourense, las comarcas más próximas a Castilla y León.

Domingo, 8 de marzo

La niebla va a ser protagonista en el inicio del día con mínimas cercanas a los 5º grados y que podrían llegar a máximas de 14º.

Es a partir de la tarde cuando las precipitaciones van a hacer acto de presencia en toda Galicia y Ourense no es la excepción. La lluvia va a aparecer a partir de la segunda mitad de día y estas seguirán la siguiente semana.