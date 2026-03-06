La alerta amarilla por nieve en la provincia de Ourense activa las precauciones en la A-52

La nieve vuelve a poner en aviso a la montaña de la provincia de Ourense. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta amarilla durante este viernes y también el sábado, especialmente en la primera mitad de cada jornada, en la zona de la Montaña de Ourense, las comarcas más próximas a Castilla y León.

Ante esta situación meteorológica, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de incidencias en la red principal de carreteras. En concreto, un tramo de la autovía A-52 se encuentra afectado por la presencia de nieve, aunque siguen siendo transitables con precaución. Se trata del recorrido entre las provincias de Zamora y Ourense, en los entornos de Padornelo y A Canda.

Desde Tráfico se recomienda a los conductores extremar la prudencia, reducir la velocidad y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento por esta zona.

Mínimas de Galicia

Las bajas temperaturas registradas durante la madrugada reflejan el ambiente invernal en la provincia. Según los datos de Meteogalicia, la mínima más baja se registró en Cabeza de Manzaneda, con -3,3 grados a las 07:20 horas. También se alcanzaron valores bajo cero en Xares, en A Veiga, con -2,9 grados a las 05:00 horas, y en Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, donde el termómetro marcó -2,2 grados a las 03:50.