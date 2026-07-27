La provincia de Ourense cierra julio con una semana dominada por las altas temperaturas

Poco duró la tregua climática en la provincia de Ourense. Tras un fin de semana donde las temperaturas registraron un descenso e incluso aparecieron las lluvias en algunos puntos, vuelve el calor y las temperaturas superiores a 35 °C para cerrar el mes de julio.

Una situación en la que, sin apenas descanso por el fin de la tercera ola de calor, Ourense afronta una semana más donde el calor va a ser protagonista, obligando a extremar precauciones a la población para evitar golpes de calor e incluso incendios en aquellos puntos donde la vegetación está seca.

Los termómetros en la provincia de Ourense van a marcar temperaturas muy elevadas, cercanas a los 40 °C en alguna de las jornadas de la semana. Esto provocó que se haya activado por parte de la Xunta la alerta naranja en la zona de montaña de la provincia.

Lunes 27 de julio, el calor se apodera de la provincia

La semana comienza en la provincia bajo la alerta amarilla en la zona de montaña de Ourense. En concordancia con el domingo, las temperaturas seguirán aumentando con el paso de las horas.

Se espera que se alcancen picos en los termómetros de hasta 40 grados en algunos puntos de la provincia. Una situación que se va a mantener durante los siguientes días registrando mínimos descensos.

Los cielos totalmente despejados y soleados provocan esa subida de temperatura, por lo que las precauciones deben ser mayores, evitando salir en las horas centrales del día o realizar esfuerzos sin estar correctamente hidratados.

Martes 28 de julio, se mantienen las altas temperaturas

El calor y las altas temperaturas serán constantes en la provincia durante la semana. La situación para este martes es similar a la del lunes: cielos despejados y soleados durante todo el día.

Las mínimas van a estar situadas en torno a los 20 °C y las máximas pueden rozar pero no llegar a los 40 grados. Una situación que obliga a estar pendientes de las alertas por calor que puedan ser activadas por los diversos organismos nacionales y autonómicos.

Esta situación se agrava en las horas centrales del día, cuando se espera que se alcance el pico máximo de temperatura.

Miércoles 29 de julio, llega un ligero descenso en las temperaturas

Para este día, las temperaturas máximas esperan un descenso mínimo, situándose ligeramente por encima de los 35 grados pero sin llegar a los 40. Una situación que deja días de calor, pero una pequeña tregua.

Esto seguirá siendo constante en los días dominados por el calor y cielos totalmente despejados, que favorecen la práctica de actividades al aire libre, pero siempre manteniéndose protegidos contra el sol.

Para los siguientes días de la semana se espera una continuidad en el descenso de las máximas pero sin bajar de los 30 °C, mientras las mínimas se van a mantener estables durante toda la semana.

Jueves 30 de julio, cielos despejados y sol presentes

La semana no registra muchos cambios en su situación climática. Los cielos totalmente despejados y soleados van a estar presentes a lo largo de los días.

Una situación que va a estar dominada por el calor, pero que con el paso de la semana irá en descenso después de arrancar la semana con temperaturas que llegan a ser superiores a los 40 °C.

Se esperan máximas que ronden los 35 °C, mientras las mínimas pueden estar cerca de los 15 °C a lo largo del día, como antesala del fin de semana que va a marcar el inicio del mes de agosto.