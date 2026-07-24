El fin de semana llega a Ourense con lluvias y bajada de temperaturas

La provincia de Ourense se prepara para un fin de semana que va a ser una tregua tras las altas temperaturas registradas en la semana debido a la tercera ola de calor que estuvo presente en la provincia.

La provincia se alista para el fin de semana del Día de Galicia y lo hace con una bajada en las temperaturas durante todos los días, una situación que puede estar acompañada de algunas precipitaciones y que será excepcional antes de que el calor vuelva a ser protagonista en la siguiente semana.

Desde Meteogalicia se espera que en la provincia se registren temperaturas inferiores a 30º durante los próximos días y llegando a mínimas cercanas a los 10º en algunos puntos como consecuencia de las precipitaciones que se esperan.

Viernes 24 de julio, cielos nubosos con las primeras lluvias

En el inicio del fin de semana se esperan cielos nubosos que dejen algunas precipitaciones moderadas en algunos puntos de la provincia a partir de la segunda mitad de la jornada. Una situación que también puede traer un ligero descenso en las mínimas.

Para este día se espera una noche sin mucho calor y que puede refrescar a última hora del día, pudiendo favorecer planes al aire libre siempre pendiente de algunas ligeras lluvias que se van a alargar en el fin de semana.

Sábado 25 de julio, las lluvias toman protagonismo en el Día de Galicia

El Día de Galicia y celebración de Santiago Apóstol en la provincia puede estar marcado por las lluvias. Desde primeras horas del día se espera al menos un 20% de precipitaciones en la provincia.

Una situación que con el paso de las horas va a aumentar la posibilidad de que puedan caer precipitaciones y el paraguas tome protagonismo en el fin de semana. Se espera para este día la temperatura mínima de la semana con 14º en algunos puntos.

Una situación que también deja noches frescas con cielos nubosos o con precipitaciones.

Domingo 26 de julio, vuelven a subir las temperaturas

La tregua de altas temperaturas apenas va a durar tres días y es que se espera que durante el domingo las temperaturas registren una ligera subida. Para este día el riesgo de precipitaciones es inferior al 10%.

El día comienza con temperaturas cercanas a los 10º como consecuencia de las jornadas anteriores pero con el paso de las horas van a ir en ascenso los termómetros hasta superar los 30º.

Una situación que va a ser antesala de un inicio de semana caluroso que se espera en la provincia de Ourense a partir del lunes con temperaturas superiores a los 35º de nuevo y con cielos totalmente despejados.