La provincia de Ourense afronta un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica y la presencia de precipitaciones. Según las previsiones, la jornada de este sábado 21 de noviembre estará dominada por los cielos muy cubiertos y lluvias generalizadas en todo el territorio ourensano durante la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación del 95% en las tres franjas horarias. El viento soplará de dirección variable —con componente suroeste por la tarde— y los termómetros oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 18 de máxima, en una jornada que cuenta además con un aviso amarillo activado.

De cara al domingo 22, la situación tenderá a mejorar progresivamente, alternando nubes y claros con chubascos más dispersos. La probabilidad de lluvia descenderá hasta el 55% durante la mañana y la tarde —con vientos de componente oeste—, y caerá al 35% por la noche, cuando los cielos quedarán parcialmente nubosos y el viento en calma.

En cuanto a las temperaturas, se situarán en valores normales para esta época del año, aunque registrarán un descenso moderado en las mínimas y ligero en las máximas, dejando el domingo valores de entre 9 y 15 grados. Por su parte, la calidad del aire se mantendrá en niveles favorables en toda la provincia.