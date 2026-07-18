Tercera ola de calor del verano: Ourense se prepara para otra semana con temperaturas por encima de los 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la llegada de una nueva ola de calor que comenzará el próximo martes 21 de julio y se prolongará, al menos, hasta el jueves 23. Aunque las temperaturas más extremas se concentrarán en el sur y el este peninsular, Ourense volverá a afrontar varios días de intenso calor, con máximas previstas de entre 33 y 36 grados.

La provincia ya vivirá un importante ascenso térmico durante el fin de semana. Este domingo los termómetros podrían alcanzar los 36 grados y se mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en Ourense y Valdeorras. Además, durante las tardes no se descartan chubascos o tormentas de evolución, aunque el calor seguirá siendo el principal protagonista.

A partir del martes comenzará oficialmente la nueva ola de calor en España. Según la AEMET, estará provocada por la entrada de una masa de aire muy cálida y seca, favorecida por un patrón de bloqueo atmosférico y las altas presiones. El organismo advierte de que las temperaturas diurnas y nocturnas serán muy elevadas y recomienda extremar las precauciones, especialmente entre las personas vulnerables y quienes realicen actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

En el conjunto del país, las zonas más afectadas serán el tercio suroriental de la Península, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca. En estos puntos se prevén máximas de entre 42 y 44 grados, con posibilidad de superar puntualmente los 45 grados en áreas del valle del Guadalquivir, el sur de Andalucía y la Región de Murcia.

En Ourense, aunque no se alcanzarán esos registros extremos, la previsión apunta a una semana de calor persistente. Los modelos mantienen temperaturas por encima de los 30 grados durante prácticamente toda la semana, con máximas cercanas a los 35 grados entre el martes y el viernes y escasas probabilidades de lluvia.

La AEMET también alerta de que el riesgo de incendios forestales aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos en amplias zonas del país. Además, las noches seguirán siendo muy cálidas, dificultando el descanso.

De confirmarse este episodio, será la tercera ola de calor del verano en España. La primera se registró entre el 21 y el 24 de junio y la segunda entre el 5 y el 9 de julio. La previsión actual apunta a que el descenso generalizado de las temperaturas podría comenzar a partir del viernes 24, aunque la agencia advierte de que todavía existe incertidumbre y no descarta que el episodio se prolongue algunos días más.