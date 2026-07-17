El tiempo en Ourense: las temperaturas suben el fin de semana antes de otra ola de calor

La situación meteorológica en Ourense seguirá dominada por temperaturas en valores propios de los episodios más intensos del verano. El fin de semana estará caracterizado por jornadas muy calurosas, con máximas que superarán ampliamente los 30 grados y que alcanzarán su punto álgido el domingo, bajo aviso amarillo. Aunque el ambiente será mayoritariamente soleado, las tardes presentarán algo más de inestabilidad, con posibilidad de chubascos aislados.

De cara a la próxima semana, los modelos apuntan a pocos cambios. El calor continuará siendo el protagonista, con temperaturas persistentemente elevadas y escasas precipitaciones, en un contexto de tiempo estable y predominio del sol.

Viernes 17

La tarde del viernes servirá como antesala de un fin de semana especialmente cálido. Los termómetros alcanzarán los 32 grados, en una jornada de ambiente bochornoso y cielos parcialmente nubosos. La probabilidad de lluvia será reducida durante la tarde, aunque aumentará durante la noche, cuando no se descarta algún chubasco aislado.

Sábado 18

El sábado comenzará con tiempo estable y temperaturas agradables a primeras horas, pero el calor se intensificará rápidamente hasta alcanzar los 34 grados durante las horas centrales del día. A medida que avance la tarde crecerá la nubosidad de evolución, favoreciendo la aparición de precipitaciones dispersas. Pese a ello, la sensación general será la de una jornada plenamente veraniega.

Domingo 19

La jornada dominical se perfila como la más calurosa del episodio. Las máximas llegarán a los 36 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 17 grados. El ambiente será sofocante durante buena parte del día y, aunque predominarán los claros, la inestabilidad volverá a ganar terreno durante la tarde, con riesgo de chubascos y tormentas localizadas.

Además, Meteogalicia alerta de un aviso amarillo por altas temperaturas en Ourense y Valdeorras durante la tarde.

Próxima semana: llega la ola de calor a la provincia

Lunes 20

La nueva semana comenzará bajo la influencia de la misma masa de aire cálido que marcará el fin de semana, aunque la AEMET prevé una ola de calor. Se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas entre los 18 y los 36 grados, valores que la convierten en una de las más cálidas del periodo analizado. Aunque durante buena parte del día alternarán las nubes y los claros, el ambiente será estable en líneas generales. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde podría aumentar ligeramente, sin que se esperen precipitaciones significativas.

Martes 21

La semana arrancará sin grandes cambios. El tiempo será estable y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 35 grados. La probabilidad de lluvia será prácticamente testimonial.

Miércoles 22

La situación atmosférica permanecerá inalterable. Se espera otra jornada muy cálida, con máximas cercanas a los 34 grados y cielos poco nubosos. Las precipitaciones seguirán siendo muy poco probables.

Jueves 23

El calor dará una ligera tregua, aunque las temperaturas continuarán claramente por encima de los 30 grados. Las máximas rondarán los 33 grados y aumentará ligeramente la nubosidad, sin que ello suponga un cambio significativo en el tiempo.

Viernes 24

Los termómetros volverán a repuntar hasta los 34 grados en una jornada dominada por el sol. El riesgo de precipitaciones seguirá siendo muy bajo y el ambiente continuará siendo plenamente veraniego.

Sábado 25

La previsión apunta a un leve descenso térmico, con máximas alrededor de los 32 grados, aunque el calor seguirá siendo notable. Los cielos permanecerán poco nubosos y únicamente se contempla una baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas.

Una semana de calor persistente

En conjunto, la previsión dibuja un escenario de estabilidad atmosférica y temperaturas muy elevadas durante los próximos días. Las máximas se moverán entre los 32 y los 35 grados, mientras que las mínimas apenas variarán, situándose entre los 15 y los 16 grados. Salvo por algunos chubascos de evolución durante el fin de semana y una ligera inestabilidad puntual a mediados de la próxima semana, todo apunta a que el verano continuará mostrando su cara más cálida.