Ourense se prepara para un fin de semana de sol y temperaturas suaves antes del descenso térmico

La ciudad de Ourense afronta el fin de semana del 16 al 18 de octubre con una previsión marcada por la estabilidad atmosférica, los intervalos nubosos del viernes y la progresiva apertura de claros durante el sábado y el domingo. Las temperaturas máximas se mantendrán suaves, aunque las mínimas tenderán a bajar, especialmente al final del fin de semana.

La ausencia de precipitaciones significativas y el predominio del tiempo seco favorecerán las actividades al aire libre. No obstante, el contraste entre las temperaturas diurnas y las de primera hora de la mañana hará aconsejable llevar alguna prenda de abrigo, sobre todo el domingo.

Viernes: nubes altas y temperaturas de hasta 28 grados

Ourense encara el viernes con tiempo seco y presencia de nubes altas, especialmente durante las horas centrales del día. La previsión de AEMET sitúa la temperatura máxima en torno a los 28 grados, mientras que las mínimas rondan los 11 grados. La jornada mantendrá un ambiente templado y sin precipitaciones previstas.

De cara a la tarde, los termómetros irán bajando progresivamente, con valores cercanos a los 16 grados durante la noche. El viento soplará flojo, principalmente del nordeste, por lo que el tiempo será favorable para disfrutar de las actividades al aire libre.

Sábado: más nubes y posibilidad de lluvia débil

El sábado estará marcado por una mayor presencia de nubosidad. Durante la mañana predominarán los cielos nubosos, con temperaturas que podrían alcanzar los 24 o 25 grados, aunque el ambiente será algo menos soleado que el viernes. Las mínimas se situarán alrededor de los 12 grados.

La posibilidad de precipitaciones aumentará ligeramente durante la segunda mitad del día. AEMET contempla lluvia escasa por la tarde, con una probabilidad del 30%, aunque no se espera un episodio de precipitaciones generalizadas. Las temperaturas descenderán al final de la jornada y el viento del nordeste ganará algo de intensidad.

Domingo: cielos despejados y descenso de las mínimas

El domingo llegará con una mejoría del estado del cielo. La previsión apunta a cielos despejados durante toda la jornada y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un tiempo estable en la ciudad. Las temperaturas máximas rondarán los 24 grados, mientras que las mínimas bajarán hasta los 8 grados.

El descenso térmico será más perceptible a primera hora de la mañana, con un ambiente más fresco que en jornadas anteriores. A medida que avance el día, las temperaturas subirán y dejarán una tarde agradable. El viento será flojo, por lo que el domingo se presenta como la jornada más soleada del fin de semana.