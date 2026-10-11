Carrera San Martiño 2026 en Ourense: Todo lo que necesitas saber para participar

Los participantes encaran la parte final de la carrera.

¿Listo para atarte las zapatillas? La Carrera San Martiño 2026 ya comenzó su cuenta atrás y Ourense se prepara, un año más, para su gran fiesta del running. Tanto si es tu primera vez y solo quieres disfrutarla como si buscas batir tu marca personal, esta es tu guía. Te explicamos al detalle cómo y cuándo inscribirte, cuánto cuesta, las categorías (¡también la de peques!) y, por supuesto, el recorrido. ¡No te quedes sin tu dorsal!

Además, este año la carrera presenta algunas novedades que están dirigidas a aumentar la competitividad y el interés por esta como son los premios económicos para los más rápidos en cada categoría.

¿Cuándo es la San Martiño 2026? Fecha y horarios

La Carrera Pedestre Popular de San Martiño se prepara para celebrar su 49ª edición el próximo domingo 8 de noviembre.

El pistoletazo de salida para la categoría absoluta sonará a las 11:00 horas en el Puente del Milenio, con los corredores organizados en cajones por colores según su marca acreditada.

¿Cómo inscribirse en la San Martiño 2026? Precios y plazos

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto a través de la plataforma web de Carreiras Galegas. Para la categoría absoluta, la tarifa es de 5 euros si se formaliza antes del 21 de octubre, pasando a costar 7 euros en el tramo final hasta el 1 de noviembre.

La participación para los menores y la modalidad inclusiva será totalmente gratuita, fijando el 19 de octubre como fecha límite para que los colegios tramiten sus listas de alumnado.

Además, la prueba mantiene su marcado carácter solidario. Durante el proceso de registro, la pasarela de pago permite realizar aportaciones económicas a favor de una causa benéfica, habilitando un "Dorsal 0" para que las personas que no vayan a correr también puedan colaborar.

El nuevo recorrido de la San Martiño 2026: estos son los 10 kilómetros

Una de las jóvenes participantes cruza la línea de meta en la edición de 2025. | Xesús Fariñas

Una de las novedades de esta edición es un nuevo recorrido, con ligeras modificaciones al de la edición de 2025. Los participantes van a recorrer diez kilómetros por la ciudad comenzando, como siempre, con la subida del Puente del Milenio.

Después continuará por Xesús Pousa, Avenida de Marín, Otero Pedrayo, la 2ª glorieta C536, Otero Pedrayo, Rodríguez Castelao, Cardeal Quevedo, Habana, Curros Enríquez, Paseo, Lamas Carvajal, Praza Maior, Bispo Carrascosa, Moratín, Colón, Padre Feijóo, Lugo, Ben-Cho-Shey, Galicia, Ramón Puga, Saínza, Avenida de Zamora, O Cumial, Avenida de Zamora y finalmente Progreso, hasta llegar a la plaza de Concepción Arenal.

Como el año anterior presenta un trayecto más llano, en comparación a ediciones anteriores, una situación que los participantes ya experimentaron en 2025 y que es más rápido, ya que la etapa final de la carrera está formada por tres kilómetros en línea recta favoreciendo a los corredores para apretar al final del recorrido.

Este recorrido está homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Cajones y orden de salida

Con el objetivo de que disfrutes de una mejor experiencia y sobre todo para aquellos participantes que tienen un ritmo de carrera elevado este año se vuelven a habilitar cuatro cajones de salida para evitar que algunos puedan entorpecer la carrera de otros más veloces.

Cajón negro: Aquí estarán los grandes favoritos al triunfo y los más veloces. Este está reservado para aquellos corredores que tengan un tiempo menor a 35 minutos en caso de los hombres y 40 en caso de las mujeres en los 10 kilómetros durante 2025 y/o 2026.

Cajón rojo: Destinado para aquellos cuyo tiempo en la distancia de 10 kilómetros sea entre 35 y 40 minutos para hombres; y 40 a 45 minutos en mujeres.

Cajón amarillo: Podrán salir desde este aquellos hombres cuyo tiempo en 10 km sea entre 40 y 45 minutos y las mujeres entre 45 y 50 minutos.

Cajón verde: Destinado para todos los demás participantes

Todos los tiempos deben presentarse y acreditarse en la pasarela de inscripción. Se solicita a los corredores que estén 15 minutos antes de la salida instalados en su cajón.

Los puntos clave y "cuestas" a vigilar

Aquí te presentamos los puntos más importantes que debes tomar en cuenta para esta carrera.

La salida: Desde el Puente del Milenio hasta la explanada de la estación te verás exigido por cuestas nada más comenzar la prueba por lo que debes medir tus esfuerzos, disfrutar de la salida y dosificarte ya que todavía tienes mucha carrera por delante.

La parte intermedia: Cruzando por pleno centro de la ciudad debes tener cuidado con las estrechas calles y cuidar tus fuerzas para los últimos metros. Si piensas adelantar aquí prepara bien la estrategia para no interferir la carrera de tus compañeros.

Parte final: Con el cambio de recorrido, los últimos tres kilómetros de carrera son ligeramente planos para que puedas dar rienda suelta a tu velocidad y acabar en un gran ritmo.

Todas las carreras de la San Martiño: categorías, distancias y horarios

Además de la absoluta hay otras seis categorías que se disputan en esta Carrera San Martiño 2026.

Todas ellas no tienen costo y son las siguientes:

Sub 18 , contará con un recorrido de 5 kilómetros y su salida será a las 12:10 horas, la segunda del día.

Sub 16 , también con un recorrido de 5 kilómetros tendrá su salida a las 12:10 horas.

Sub 14 , saliendo a las 12:10 horas los participantes tendrán que recorrer, también 5 kilómetros.

Sub 12 , el recorrido es de 1,1 kilómetros y su salida será a las 13:00 horas.

Sub 10 , mismo recorrido que la categoría anterior (1,1 km) y los participantes saldrán a las 13:00 horas.

Inclusiva, a las 13:20 horas se dará el pistoletazo de salida para recorrer 1,1 kilómetros.

¿Dónde y cuándo se recogen los dorsales de la San Martiño 2026?

Esta edición los participantes van a poder recoger sus dorsales, camisetas y chips en el Pabellón Municipal de Os Remedios durante el viernes 6 de noviembre y el sábado 7 de noviembre. El domingo 8 de noviembre, día de la carrera, no se podrán recoger ni dorsales ni camisetas.

Los horarios son los siguientes:

• Viernes, 6 de noviembre: de 16:00h. a 20:00h.

• Sábado, 7 de noviembre: de 10:00h. a 14:00h. y de 16:00h a 20:00h.

Existe la posibilidad de recoger de manera anticipada los dorsales pero esto únicamente estará disponible para aquellos que completen su inscripción antes del 21 de octubre y tendrá un coste de 2 €. Esta recogida se va a llevar a cabo los días 30 y 31 de octubre en un punto por confirmar.

¿Qué servicios hay para los corredores?

El Pabellón Municipal de Os Remedios va a ser el punto central de este evento. Pero la carrera saldrá desde el Puente del Milenio y estarán los cajones en los que los corredores deberán estar colocados quince minutos antes del comienzo de la prueba.

Además en el propio pabellón los participantes tendrán acceso a:

Guardarropa donde dejar sus pertenencias antes de la carrera y recogerlas tras finalizar su participación. La organización no se hace responsable de posibles daños o pérdidas

Taquillas para guardar objetos de valor. Aquí será necesario llevar candado.

Duchas en los vestuarios del pabellón para quienes quieran utilizarlos después de la carrera.

Parking durante todo el día los participantes pueden dejar sus vehículos aparcados en el Centro Comercial Pontevella sin costo alguno.

¿Cuánto dinero se puede ganar? Todos los premios de la San Martiño 2026

Uno de los grandes atractivos de esta 49ª edición es el aumento sustancial de los galardones en metálico.

Los ganadores de la clasificación absoluta podrán embolsarse 4.000, 3.000 y 2.000 euros (para el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente) si logran cruzar la meta por debajo de los 29 minutos en categoría masculina y de los 32 minutos en la femenina. Si no se alcanzan estas marcas, los importes serán de 2.000, 1.500 y 1.000 euros.

Dos participantes de la última edición de la Carrera de San Martiño se abrazan en meta. | Xesús Fariñas

Los mejores atletas locales recibirán 600, 400 y 200 euros. Además, el Premio Especial CaixaBank otorgará 300 euros al primer hombre y a la primera mujer en pasar por el kilómetro 5.

También habrá 1.000 euros por récord del recorrido, con marcas de 28’42 en hombres y 30’23 en mujeres.