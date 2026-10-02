El tiempo en Ourense este fin de semana: aviso amarillo por tormentas y temperaturas de hasta 29 grados

Ourense afronta el primer fin de semana de octubre con temperaturas todavía suaves para estas fechas, pero también con un cambio en las condiciones meteorológicas. El sábado estará marcado por un aviso amarillo por tormentas, mientras que el domingo se espera una jornada más tranquila.

Viernes: nubes y temperaturas suaves

La jornada del viernes servirá como anticipo de un fin de semana con temperaturas elevadas para comienzos de octubre. En Ourense, los termómetros alcanzarán valores próximos a los 27 grados, con cielos que podrán presentar intervalos de nubosidad.

Será una jornada todavía estable antes del cambio previsto para el sábado.

Sábado: aviso amarillo por tormentas en Ourense

El sábado será la jornada más destacada del fin de semana desde el punto de vista meteorológico. Ourense estará bajo aviso amarillo por tormentas, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

A pesar de la llegada de las tormentas, las temperaturas continuarán siendo elevadas, con una máxima prevista de 29 grados y una mínima que rondará los 13 grados.

El cielo estará más nuboso y aumentará la probabilidad de precipitaciones a medida que avance la jornada. La posibilidad de tormentas puede condicionar especialmente las actividades previstas al aire libre durante la tarde.

Domingo: continúa el ambiente suave

Tras la inestabilidad del sábado, el domingo se presenta más tranquilo, aunque todavía con presencia de nubes. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero continuarán en valores suaves, con una máxima de 27 grados y una mínima de unos 14.

La probabilidad de precipitaciones será menor que durante la jornada anterior, por lo que el domingo se perfila como una jornada más favorable para las actividades al aire libre.

Un fin de semana con temperaturas todavía altas

El primer fin de semana de octubre mantiene en Ourense temperaturas cercanas a los 30 grados, pero con un cambio importante en el tiempo durante el sábado. El aviso amarillo por tormentas será el principal elemento a tener en cuenta antes de planificar las actividades del fin de semana.mplitud térmica.