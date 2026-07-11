Las tormentas se aproximan a Ourense en la tarde de este sábado tras el calor

La provincia de Ourense vive una situación climática compleja marcada por los contrastes meteorológicos. Las altas temperaturas que en algunos puntos van a llegar a los 40 grados este fin de semana se combinan con tormentas.

A partir de las 15,00 y hasta las 21,00 horas de este sábado 11 de junio, se activará el aviso amarillo por fuertes tormentas y granizo. La probabilidad será del 85% en la capital y Valdeorras, del 80% en O Ribeiro, del 55% en Allariz y del 20% en Verín.

Estas van a ir ganando terreno durante el día y van a dominar gran parte de la tarde, provocando también un descenso térmico de cara al domingo y los siguientes días de la próxima semana.Se espera que las lluvias caigan con fuerza en puntos como la capital o Valdeorras, por lo que la precaución es necesaria. Esta situación va a provocar un respiro en las temperaturas los próximos días.

La inestabilidad también se va a hacer presente en la provincia la próxima semana donde los cielos poco nubosos o nubosos pueden traer consigo precipitaciones en gran parte de Ourense. Las temperaturas se mantendrán sobre los 30º mientras que las mínimas en la noche se situarán en los 16º provocando noches más frescas tras unas llenas de calor.