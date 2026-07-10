Ourense se prepara para un fin de semana más en alerta amarilla por calor y tormentas

Las altas temperaturas no dan tregua en la provincia, tras una semana donde la intensa ola de calor mantuvo algunos puntos de la provincia en alerta roja por las altas temperaturas, este fin de semana el calor va a seguir en Ourense.

La Xunta mantiene para este viernes la alerta amarilla por altas temperaturas en la provincia. Esta principalmente afecta a la zona de Valdeorras donde se esperan temperaturas superiores a los 35º.

No obstante, se espera que sea un fin de semana de contrastes donde las intensas lluvias que pueden llegar a ser tormenta en algunos puntos se hagan presentes durante el fin de semana en la provincia.

Una situación que puede ser antecedente de la próxima semana con lluvias dando una pequeña tregua a días de intenso calor.

Viernes, alerta amarilla por calor

La Xunta decidió mantener la alerta amarilla en la zona de Valdeorras debido a las altas temperaturas que se esperan. Los termómetros pueden marcar números por encima de los 35º grados.

Ante esta situación es recomendable mantenerse hidratado y evitar realizar actividades físicas en las horas centrales del día si no es estrictamente necesario. En otros puntos de la provincia el calor va a estar presente sin tanta incidencia.

Los cielos claros o nubosos van a estar presentes también durante el día ayudando a que el calor no sea tan intenso.

Sábado, llegan las tormentas

El calor va a seguir estando presente en todo el fin de semana en la provincia de Ourense. Este día el mercurio puede llegar a superar los 40º en algunos puntos de la provincia, siendo el día con más calor del fin de semana.

Un fin de semana de contrastes donde a partir de la segunda mitad del día se esperan lluvias intensas en algunos puntos de la provincia que podrían incluso convertirse en tormentas. Cielos nubosos pueden ser la principal causa de esta situación que va ayudar a tener un ligero descenso de las temperaturas para los siguientes días.

Domingo, las temperaturas registran un descenso

El fin de semana va a cerrar con un descenso en las temperaturas como consecuencia de las tormentas esperadas durante la jornada del sábado. Esto va a enfriar la atmósfera y provocar que la máximas superan ligeramente los 30º sin llegar a superar los 35, una tregua después de intensos días de calor.

No se espera que las precipitaciones continúen este día sin embargo habrá cielos despejados o poco nubosos a lo largo de la jornada. Una situación que se va a ampliar durante la siguiente semana y que puede traer lluvia en la provincia.