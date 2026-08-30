Tregua al calor en Ourense para la vuelta al cole: tiempo suave y sin apenas lluvias en septiembre

El tercer trimestre del año entra en su recta final y la provincia se prepara para el regreso a la rutina y la vuelta al cole, un escenario que volverá a intensificar el tráfico y los desplazamientos diarios. En lo meteorológico, septiembre dejará atrás las temperaturas extremas para dar una tregua a los ourensanos, con jornadas en las que predominará el sol acompañado de un ambiente suave.

Al igual que ocurrió a finales de agosto, las precipitaciones podrán hacer acto de presencia de forma puntual. Aunque apenas se prevén lluvias significativas, los primeros chubascos débiles empezarán a hacerse notar. Todo ello en un mes en el que también destacan el regreso del COB a la competición y el habitual veranillo de San Miguel.

Primer tercio de mes: sol y ambiente apacible para el inicio del curso

Septiembre arranca en la provincia con cielos despejados y el sol como clara tónica dominante. Durante los primeros días, los termómetros se situarán ligeramente por encima de los 25 °C, sin llegar a alcanzar la barrera de los 30 °C.

Esta estabilidad podría verse interrumpida coincidiendo con el inicio de las clases el 8 de septiembre, cuando los cielos tenderán a cubrirse y podrían dejar las primeras precipitaciones del mes. La alternancia entre claros y lluvias débiles marcará el final de este primer tramo, con mínimas en torno a los 15 °C que favorecerán noches frescas y agradables.

Segundo tercio de mes: jornadas soleadas y estabilidad térmica

Tras este primer episodio de lluvias, el segundo tramo del mes traerá de nuevo cielos despejados, propiciando días ideales para pasear y afrontar la transición hacia el otoño.

El mercurio registrará máximas que rondarán los 25 °C, mientras que las mínimas apenas sufrirán variaciones. Aunque se prevé la llegada de algún intervalo nuboso ocasional, este no dejará riesgo de lluvias, sirviendo como antesala para el tramo final del mes.

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Tercer tercio de mes: el veranillo de San Miguel y el regreso del COB

La última recta de septiembre estará marcada por cielos predominantemente despejados, aunque sin descartar abundante nubosidad puntual que pueda hacer descender ligeramente los valores.

Hacia el final del mes, el tradicional veranillo de San Miguel provocará un repunte en los termómetros, pero lejos del calor sofocante de julio y agosto. Coincidiendo con esta pequeña tregua térmica, el COB volverá a la competición para cerrar un mes caracterizado por la estabilidad y las temperaturas amables.