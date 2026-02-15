Viento y subida de temperaturas, la previsión del tiempo en Ourense para comenzar la semana

Tras el tren de borrascas que azotó Ourense las últimas tres semanas y una tregua durante el pasado fin de semana, las temperaturas comienzan a subir esta semana pero vendrán acompañadas de fuertes vientos.

Estas rachas de viento son consecuencia de la borrasca Oriana que todavía se mantiene activa en la península y podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en el litoral. A su vez llega un frente estacionario que puede dejar cielos nubosos con ciertas precipitaciones en la zona alta que pueden traer agua durante los primeros días de la semana.

Por su parte las temperaturas registran para este lunes un aumento en su máximas y también en la mínimas.

La cota de nieve se sitúa por encima de los 1.500 metros de altura pudiendo crear bancos de niebla y bruma en la zona alta de Galicia y montañas de la vertiente atlántica.

De acuerdo con Meteogalicia, la llegada del anticiclón y las altas presiones provocan que el tiempo comience a tener cierta estabilidad a partir del jueves dando paso a un fin de semana seco y con menos precipitaciones.