La borrasca Oriana llega con nieve en la montaña pero da paso al buen tiempo

El impacto del tren de borrascas que ha barrido Galicia deja mil hectáreas de fincas completamente anegadas. El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias tras constatar, mediante el sistema satelital Copernicus, que la sucesión de frentes ha dejado ya 959 hectáreas inundadas en la provincia. Esta herramienta, habilitada para certificar daños ante consorcios y seguros, pone el foco en la comarca de A Limia, donde la saturación del terreno ha afectado a más de 67 fincas registrales y tres edificaciones, incapaces de drenar el agua recibida de forma consecutiva.

Tras el paso ayer de la última borrasca, la provincia amanece hoy con alerta en la red viaria. La entrada de aire frío tras el paso de Oriana ha desplomado la cota de nieve por debajo de los mil metros, activando el aviso amarillo y condicionando la circulación en las primeras horas del día en la autovía A-52 y carreteras secundarias de zonas altas.

Esta situación invernal se suma a una alerta hidrológica crítica, agravada por la guinda que supuso la borrasca Oriana ayer. Sus precipitaciones, con picos de 40,2 litros por metro cuadrado en el Xurés y más de 20 litros generalizados. Los embalses del Miño-Sil se encuentran al 90,60% de su capacidad. Como consecuencia, al cierre de esta edición, el río Miño en Ourense (6,94 m) y A Peroxa (6,84 m), así como el Avia en Ribadavia (4,17 m), se mantenían en aviso rojo.

La meteorología concede hoy una tregua. A partir del mediodía, MeteoGalicia pronostica la apertura de grandes claros y tiempo seco.