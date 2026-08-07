❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que Italia debe levantar los controles a los españoles?
ESPACIO SCHENGEN
Italia decidió imponer controles en su frontera a los viajeros españoles. Esto ocurre tras las críticas desde el país mediterráneo a España por la crisis migratoria que se vive en Ceuta por la entrada masiva de migrantes hace una semana.
La crisis migratoria que vive España desde hace una semana tras la entrada masiva de migrantes marroquíes en Ceuta está dejando consecuencias políticas para el turismo español en la Unión Europea.
Italia decidió imponer controles en sus fronteras a los viajeros españoles para asegurar que los migrantes no entren a su país. Esto provocó que el Gobierno solicite al gobierno italiano levante estos controles sino se verá obligado a imponer medidas.
La decisión de Italia va en la línea de protegerse pero provoca que los turistas españoles vean problemas para visitar el país mediterraneo.
¿Y tú? ¿Crees que Italia debe levantar los controles a los españoles?
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