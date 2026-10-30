❌ ✅ Encuesta | ¿Debería dimitir o permanecer en el cargo Óscar Puente ?

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 30 de octubre de 2026, en Madrid.

Los dos accidentes ferroviarios ocurridos en 2026 han reabierto el debate sobre las responsabilidades políticas en el Ministerio de Transportes. Tras las explicaciones de Óscar Puente y su negativa a dimitir, queremos conocer la opinión de los lectores: ¿debería continuar al frente del ministerio o dejar el cargo?

Con 283 días de diferencia se produjeron los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda en el que más de cien personas han perdido la vida. Dos accidentes que ocurrieron en la misma línea, la que conecta Madrid con Andalucía.

En su última rueda de prensa, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dejó claro que no va a dimitir y que su forma de asumir las responsabilidades es dando la cara.

Y para ti después de estos hechos ocurridos en 10 meses, ¿debería dimitir o permanecer en el cargo Óscar Puente?