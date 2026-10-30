MINISTRO DE TRANSPORTES
❌ ✅ Encuesta | ¿Debería dimitir o permanecer en el cargo Óscar Puente ?
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Con 283 días de diferencia se produjeron los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda en el que más de cien personas han perdido la vida. Dos accidentes que ocurrieron en la misma línea, la que conecta Madrid con Andalucía.
En su última rueda de prensa, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dejó claro que no va a dimitir y que su forma de asumir las responsabilidades es dando la cara.
Y para ti después de estos hechos ocurridos en 10 meses, ¿debería dimitir o permanecer en el cargo Óscar Puente?
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