Los alemanes entre 17 y 45 años deben solicitar permiso al ejército para viajar fuera del país por más de tres meses. Esta medida responde a poder contar con en censo de las personas que se encuentren en el extranjero en una situación de emergencia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado un nuevo programa para mejorar el control de las bajas laborales en Galicia. La iniciativa prevé crear unidades especializadas en dolencias musculoesqueléticas y problemas de salud mental leve, que ayudarán a los médicos de atención primaria en la gestión de estas situaciones. Además, se busca agilizar los trámites y hacer más eficiente el sistema sanitario.

El plan también plantea dar más protagonismo a las mutuas en la revisión de las bajas, permitiendo que sus propuestas de alta puedan ser validadas por la inspección sanitaria. La medida será negociada con sindicatos y empresarios, y pretende garantizar que las bajas se ajusten a las necesidades reales de los trabajadores, facilitando su recuperación y regreso al trabajo cuando estén en condiciones.

Y tú, ¿estás de acuerdo con esta medida?