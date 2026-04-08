Rueda anuncia unidades especializadas para controlar bajas laborales en Galicia, especialmente en dolencias frecuentes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado la puesta en marcha en las próximas semanas de un nuevo programa destinado a mejorar el control y la atención de las bajas laborales en Galicia.

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía, Rueda explicó que la iniciativa incluirá la creación de unidades especializadas centradas en dolencias musculoesqueléticas y de psiquiatría menor, que son las más habituales. Estas unidades actuarán como apoyo a los médicos de atención primaria, responsables de gestionar las incapacidades temporales.

Mayor papel de las mutuas

El plan también contempla reforzar la participación de las mutuas en la revisión de las bajas. Así, cuando una mutua emita una propuesta de alta debidamente justificada, la inspección sanitaria podrá ratificarla directamente.

En caso de dudas, será la propia inspección la que cite al trabajador para su evaluación. Además, se prevé agilizar los trámites mediante autorizaciones globales que eviten tener que solicitar pruebas o tratamientos de forma individualizada.

Diálogo social

Rueda ha señalado que este programa será negociado con sindicatos y organizaciones empresariales antes de su aplicación, con el objetivo de perfeccionarlo y ponerlo en marcha lo antes posible.

El presidente gallego ha defendido que la medida busca garantizar un equilibrio: “Nuestro deber es que esté de baja quien realmente deba estarlo y que pueda volver a trabajar en cuanto esté en condiciones”.

La propuesta se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para mejorar la eficiencia del sistema sanitario y la gestión de las incapacidades temporales.