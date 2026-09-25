❌✅ Encuesta | ¿Estás de acuerdo en prohibir el burka y niqab en espacios públicos; como han hecho en Portugal?

PROHIBICIÓN DE OCULTAR EL ROSTRO
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PROHIBICIÓN DE OCULTAR EL ROSTRO
Portugal acaba de poner en marcha una nueva normativa que prohíbe ocultar o dificultar la exhibición del rostro en determinados espacios públicos, con multas de hasta 3.000 euros. La ley contempla excepciones por motivos sanitarios, profesionales, artísticos, de seguridad o climáticos.
La medida no menciona expresamente prendas religiosas, sino que establece una prohibición general sobre cubrir el rostro. Queremos conocer tu opinión sobre esta nueva normativa.
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