❌✅ Encuesta | ¿Estás de acuerdo en prohibir el burka y niqab en espacios públicos; como han hecho en Portugal?

Imagen de una mujer bajo un burka en una imagen de archivo.

Una nueva normativa portuguesa prohíbe ocultar o dificultar la exhibición del rostro en determinados espacios públicos, con multas de hasta 3.000 euros y excepciones por motivos sanitarios, profesionales, artísticos, de seguridad o climáticos

Portugal acaba de poner en marcha una nueva normativa que prohíbe ocultar o dificultar la exhibición del rostro en determinados espacios públicos, con multas de hasta 3.000 euros. La ley contempla excepciones por motivos sanitarios, profesionales, artísticos, de seguridad o climáticos.

La medida no menciona expresamente prendas religiosas, sino que establece una prohibición general sobre cubrir el rostro. Queremos conocer tu opinión sobre esta nueva normativa.

¿Estás de acuerdo en prohibir el burka y niqab en espacios públicos; como han hecho en Portugal?