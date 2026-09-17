❌ ✅ Encuesta | ¿Aprobarías hoy el teórico? Demuestra si conoces las señales más complicadas

Las recientes novedades de la DGT y los matices de la normativa vial concentran el 30% de los fallos entre los automovilistas: comprueba si recuerdas el significado de los paneles que generan más dudas al volante

El informe de la Fundación Línea Directa revela que casi el 87% de los conductores en Galicia suspendería el examen teórico si tuviera que volver a examinarse hoy. La señalización vertical y horizontal se sitúa entre las materias que más errores provocan al volante.

Y tú, ¿Aprobarías hoy el teórico?