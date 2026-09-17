❌ ✅ Encuesta | ¿Aprobarías hoy el teórico? Demuestra si conoces las señales más complicadas

90% DE SUSPENSOS

Las recientes novedades de la DGT y los matices de la normativa vial concentran el 30% de los fallos entre los automovilistas: comprueba si recuerdas el significado de los paneles que generan más dudas al volante

Las señales más complicadas
Las señales más complicadas
La Región
La Región
Publicado: 17 sep 2026 - 20:38 Actualizado: 17 sep 2026 - 20:39

El informe de la Fundación Línea Directa revela que casi el 87% de los conductores en Galicia suspendería el examen teórico si tuviera que volver a examinarse hoy. La señalización vertical y horizontal se sitúa entre las materias que más errores provocan al volante.

Y tú, ¿Aprobarías hoy el teórico?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats