Casi el 90% de los conductores en Galicia suspenderían hoy el examen teórico

Un coche de una autoescuela ourensana durante su transcurso por la ciudad

El 87,1% de los conductores de Galicia suspendería hoy el examen teórico, según un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial y Etrasa.

Por comunidades autónomas, Canarias (95,9%), Extremadura (95,7%) y Aragón (94,8%) presentan las tasas más altas de suspensos en el examen, mientras que Galicia (87,1%), Asturias (88,3%) y Cataluña (89,8%) registran los porcentajes más bajos. La media nacional se sitúa en el 91,9%.

Esto se traduce en que 26 millones de conductores en España suspenderían el examen teórico de conducir si se examinaran de nuevo, y tan solo un 8,1% conseguiría fallar un máximo de tres preguntas, el límite permitido para obtener el permiso.

Así lo refleja el estudio "Suspensos con carné. ¿Aprobarías hoy el examen de conducir?", que analiza los resultados de un test teórico de conducción realizado a 1.700 conductores.

Los resultados de esta investigación muestran que el 75,4% de los automovilistas comete entre 4 y 10 fallos y el 16,5% superaría los 10 errores, un porcentaje que equivaldría a 4,7 millones de personas, el doble de los que lograrían aprobar.

En cuanto a las temáticas con más fallos, destaca la relacionada con motocicletas y ciclomotores (62,8%), seguida de la señalización vertical, horizontal y luminosa (30%) y la normativa vial (26,8%), donde se han incluido cuestiones sobre permisos, velocidades máximas permitidas o prohibiciones en la circulación.

En la presentación del informe, la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, puso como ejemplo si un agente puede realizar una segunda prueba de alcoholemia a un conductor que no ha superado la tasa máxima permitida pero sí ha dado positivo. "Había un desconocimiento grande alrededor de que sí, que el agente puede, si ve signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, solicitar una segunda prueba", aseguró Garre.

A más edad, más suspensos

Por edad, el 89,8% de los conductores de 18 a 30 años suspende, un porcentaje que asciende al 92,2% en la franja de 44 a 55 años y alcanza el 94,5% entre los mayores de 55 años. Por género, las mujeres (93,3%) suspenden algo más que los hombres (90,5%).

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"Así como vemos que en el teórico los mayores son los que sacan peor nota, en el práctico a la hora de la conducción real la experiencia sí es un grado y los conductores más mayores tienden a tener una conducción más segura y con menos accidentes", añadió la directora.

Según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) incluidos en el informe, los ciudadanos con más de 10 años de carné representan el 64,6% de los conductores implicados en accidentes con víctimas, suponiendo el 82% del censo. Por su parte, los conductores noveles (0-1 años de experiencia) representan el 7,6% de los implicados, siendo el 4% del censo.

"Los resultados del test demuestran que aprobar el carné no puede ser el punto final de la formación vial. Las normas cambian, aparecen nuevas formas de movilidad y se olvidan conocimientos. Resulta imprescindible consolidar una cultura de aprendizaje continuo", defendió Garre.

Formación tras la obtención del carné

Por otro lado, el 77% de los conductores encuestados afirma que no ha vuelto a recibir formación tras aprobar el permiso, mientras que un 10% asegura haber accedido a información ocasional no reglada. En este sentido, el 84% de los españoles considera necesario reciclar los conocimientos: un 32% propone hacerlo cada 10 años y un 39% exige establecerlo a partir de una determinada edad.

Entre los contenidos teóricos más urgentes para reciclar se encuentran la actualización de normas de tráfico (67%) y la interpretación de señales (32%). En el ámbito práctico, destacan la reacción ante imprevistos (41%) y la conducción con fenómenos meteorológicos adversos (35%).

Sobre las pruebas del permiso, el 70% considera que la dificultad del examen práctico es adecuada, siendo este más sencillo que el teórico para el 53%. Asimismo, el 28% asegura que no se sentía preparado para circular con seguridad tras aprobar. Los nervios y la presión son señalados como causa del suspenso por el 62%, y la falta de preparación por el 26%.

Respecto al coste, casi cuatro de cada cinco conductores opinan que es un lujo, al poder superar el desembolso los 1.000 euros tras realizar 20 clases prácticas.

Por último, la opción de permitir la conducción acompañada a los 17 años cuenta con el respaldo del 50% de los españoles. Garre concluyó señalando que "no se ve como adelantar el carné, sino como prorrogar y dedicar un año más a la formación".