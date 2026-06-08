❌ ✅ Encuesta | Arranca una nueva edición del Rally de Ourense, ¿quién es tu favorito para ganarlo?

Los motores están por arrancar un año más en Ourense con una nueva edición del Rally de Ourense. Algunos pilotos llegan a la provincia con mal sabor de boca después de los abandonos del año pasado o Javier Pardo, actual campeón, hace su debut esta temporada.

Una nueva edición del Rally de Ourense está por comenzar. Son ya 59 las ediciones de esta cita que reúne a los mejores pilotos sobre asfalto en la provincia. Este año serán 12 tramos los que van a recorrer, completando cerca de 150 kilómetros por diversas localidades ourensanas.

Muchos llegan con ganas de hacerse con el Afiador. Entre la lista encontramos a Javier Pardo, el ourensano es el actual campeón y debuta en casa esta temporada. También está "Cohete" Suárez, el tres veces ganador del Rally de Ourense, quiere quitarse el mal sabor de boca de la edición de 2025 donde tuvo que abandonar en un tramo nocturno o el gallego Iván Arés.

¿Y para ti? ¿Quién es tu favorito para ganar el Rally de Ourense?