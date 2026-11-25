El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros los permisos laborales por nacimiento, duelo y cuidados con nuevas medidas que fueron aprobados en plena campaña electoral.

La ampliación de los permisos por nacimiento, fallecimiento y cuidados fue aprobada este martes en el Consejo de Ministros en plena campaña electoral, con medidas que afectan a la conciliación y los derechos laborales

Este martes el Gobierno aprobó una series de nuevas medidas sobre permisos laborales por nacimiento, duelo y cuidados, con cambios que amplían el tiempo disponible para atender a hijos y familiares.

Entre las novedades se contempla elevar hasta 20 semanas el permiso por nacimiento y cuidado del menor y ampliar hasta diez días laborables el permiso por fallecimiento de familiares cercanos.

La aprobación de estas medidas llega en plena campaña electoral, lo que abre el debate sobre el momento elegido para impulsar nuevas medidas sociales.

¿Ves bien que se aprueben nuevas medidas sociales en plena campaña electoral?