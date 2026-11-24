Nuevo paquete de medidas sobre los permisos laborales que amplía los derechos de los trabajadores en situaciones de nacimiento, fallecimiento, cuidados paliativos y acompañamiento a la eutanasia.

El Consejo de Ministros aprobará este martes una nueva batería de medidas sobre permisos laborales que amplía el tiempo disponible para el cuidado de los hijos, el duelo por el fallecimiento de familiares y el acompañamiento en los últimos momentos de vida. Entre las principales novedades se encuentran el aumento del permiso por nacimiento hasta 20 semanas por progenitor, la ampliación del permiso por fallecimiento hasta diez días y nuevas medidas para los cuidados paliativos y los procesos de eutanasia.

Las medidas llegan en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y han sido anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Hasta 20 semanas de permiso por nacimiento

El permiso por nacimiento y cuidado de menor se ampliará hasta 20 semanas para cada progenitor, con carácter intransferible y retribuido.

La nueva regulación establece 18 semanas que podrán disfrutarse durante el primer año de vida del menor, a las que se suman otras dos semanas retribuidas que los progenitores podrán utilizar hasta que el hijo cumpla ocho años. También se aplicará en los casos de acogimiento y adopción dentro de los supuestos establecidos por la norma.

En el caso de las familias monoparentales, el permiso alcanzará las 34 semanas. Parte de este tiempo podrá reservarse para utilizarlo hasta que el menor cumpla ocho años.

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El Gobierno vincula la ampliación a la corresponsabilidad en los cuidados y a la intención de evitar que la maternidad tenga un impacto desigual sobre las carreras profesionales.

Diez días de permiso por fallecimiento

La reforma también amplía de forma significativa el actual permiso por fallecimiento. Pasará a denominarse "permiso por duelo en caso de fallecimiento" y será de diez días laborables cuando fallezca el cónyuge, la pareja de hecho, el padre, la madre o un hijo o hija.

Estos diez días podrán disfrutarse dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento.

Para otros familiares, el permiso será de tres días laborables, ampliables en dos días más cuando sea necesario desplazarse. Este supuesto comprende los fallecimientos de familiares de primer grado de afinidad y segundo grado de afinidad y consanguinidad, entre ellos hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos y nueras.

Hasta ahora, el permiso general por fallecimiento era de dos días, ampliables a cuatro cuando existía desplazamiento.

Más facilidades para acompañar en cuidados paliativos

El nuevo real decreto-ley incorporará también cambios para quienes tengan que acompañar a familiares en cuidados paliativos.

Los trabajadores podrán reducir o adaptar su jornada laboral, tanto en la distribución del tiempo de trabajo como en la forma de prestación, cuando su cónyuge, pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta segundo grado necesiten este tipo de cuidados.

La medida busca facilitar que los trabajadores puedan permanecer junto a sus familiares durante los últimos días de vida sin tener que abandonar completamente su actividad laboral.

Un día de permiso para acompañar en una eutanasia

La reforma incluye además un nuevo permiso de un día de duración para acompañar a una persona durante un proceso de eutanasia.

El Gobierno sostiene que este cambio permitirá compatibilizar el derecho al acompañamiento de un ser querido con la actividad laboral y evitar que el trabajador tenga que afrontar una ausencia sin protección específica.

Una reforma que recupera medidas planteadas anteriormente

Parte de estas medidas ya habían sido planteadas por el Ministerio de Trabajo durante el año pasado. La ampliación del permiso por fallecimiento, en particular, había sido acordada con los sindicatos, aunque no llegó a aprobarse después de las discrepancias surgidas con las organizaciones empresariales.

La nueva regulación se aprobará mediante real decreto-ley, por lo que deberá ser posteriormente convalidada por el Congreso.

En conjunto, la reforma amplía los derechos laborales en cuatro ámbitos: el nacimiento y cuidado de hijos, el duelo por la muerte de familiares, el acompañamiento durante cuidados paliativos y la eutanasia.