❌✅ Encuesta | ¿Cómo calificas la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta?

La gestión del Gobierno vuelve al centro del debate tras las últimas informaciones sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al director general de la Policía, Francisco Pardo, que verifique “a la mayor brevedad” un informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

La situación ha generado nuevas críticas y preguntas sobre la actuación de España, la coordinación con Marruecos y la respuesta del Gobierno ante una de las principales crisis migratorias registradas en Ceuta.

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