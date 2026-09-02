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❌✅ Encuesta | ¿Cómo calificas la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta?

Sánchez, el pasado julio en Ceuta.
Sánchez, el pasado julio en Ceuta.
La Región
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Publicado: 02 sep 2026 - 14:03 Actualizado: 02 sep 2026 - 14:08

La gestión del Gobierno vuelve al centro del debate tras las últimas informaciones sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al director general de la Policía, Francisco Pardo, que verifique “a la mayor brevedad” un informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

La situación ha generado nuevas críticas y preguntas sobre la actuación de España, la coordinación con Marruecos y la respuesta del Gobierno ante una de las principales crisis migratorias registradas en Ceuta.

Y tú, ¿qué opinas?

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