❌ ✅ Encuesta | ¿Celebras el Día del Padre?

19 DE MARZO
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En el índice de esfuerzo a la hora de los regalos del Día del Padre, Ourense lidera el ranking nacional con una puntuación de 90,5 sobre 100. Así lo señala un estudio que una marca de entretenimiento, que trabaja con Research Frontier, ha elaborado a partir de una encuesta a 5.000 personas que analiza el gasto, la preparación y la presión por acertar en los regalos dirigidos a ambos progenitores.
El 58,9% de los ourensanos asegura que festejará tanto el Día del Padre como el de la Madre, mientras que un 19,8% afirma que no celebrará ninguno. Por otra parte, el 11,4% indica que solo lo hará por el de la madre y un 9,9% únicamente por el del padre.
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