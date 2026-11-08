❌ ✅ Encuesta | ¿Cómo celebras los magostos?

Con la llegada de noviembre, las castañas y las hogueras vuelven a llenar Ourense. Una tradición que reúne a familias y amigos, pero que no todos celebran de la misma manera. ¿Y tú, dónde disfrutas de los magostos?

Con la llegada del frío y el mes de noviembre, Ourense se prepara para una de sus tradiciones más arraigadas: los magostos. Una celebración ligada a San Martiño en la que las castañas, las hogueras y las reuniones con amigos y familiares toman el protagonismo.

Muchos ourensanos aprovechan estas fechas para subir al monte, encender una hoguera y disfrutar de una comida al aire libre. Otros prefieren celebrar el magosto en casa o, directamente, no participar en esta tradición.

Y tú, ¿cómo celebras los magostos?