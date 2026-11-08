❌ ✅ Encuesta | ¿Cómo celebras los magostos?

SAN MARTIÑO
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SAN MARTIÑO
Con la llegada del frío y el mes de noviembre, Ourense se prepara para una de sus tradiciones más arraigadas: los magostos. Una celebración ligada a San Martiño en la que las castañas, las hogueras y las reuniones con amigos y familiares toman el protagonismo.
Muchos ourensanos aprovechan estas fechas para subir al monte, encender una hoguera y disfrutar de una comida al aire libre. Otros prefieren celebrar el magosto en casa o, directamente, no participar en esta tradición.
Y tú, ¿cómo celebras los magostos?
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