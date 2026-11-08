❌ ✅ Encuesta | ¿Cómo celebras los magostos?

SAN MARTIÑO

Con la llegada de noviembre, las castañas y las hogueras vuelven a llenar Ourense. Una tradición que reúne a familias y amigos, pero que no todos celebran de la misma manera. ¿Y tú, dónde disfrutas de los magostos?

Un grupo de amigos celebra los magostos en Montealegre.
Un grupo de amigos celebra los magostos en Montealegre. | Óscar Pinal

Con la llegada del frío y el mes de noviembre, Ourense se prepara para una de sus tradiciones más arraigadas: los magostos. Una celebración ligada a San Martiño en la que las castañas, las hogueras y las reuniones con amigos y familiares toman el protagonismo.

Muchos ourensanos aprovechan estas fechas para subir al monte, encender una hoguera y disfrutar de una comida al aire libre. Otros prefieren celebrar el magosto en casa o, directamente, no participar en esta tradición.

Y tú, ¿cómo celebras los magostos?

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