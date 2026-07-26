❌ ✅ Encuesta | ¿Qué tan conectados están tus abuelos?

USO TECNOLÓGICO
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Forman parte importante de las familia, los abuelos son esas personas que ayudan a la conciliación familiar pero también quienes marcan el legado de las familias. Cada 26 de julio se celebra el Día de los abuelos.
Son una generación que ha vivido el paso de una sociedad totalmente analógica a una dominada por el uso y presencia de la tecnología. Alguno de ellos ha sabido adaptarse perfectamente a un mundo hiperconectado mientras otros se resisten a usar la tecnología en su día a día.
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