❌ ✅ Encuesta | ¿Considera necesario el cambio al horario de verano?

El debate sobre la necesidad de aplicar dos cambios de horarios cada año está presente. Desde el Gobierno de España se impulsa en la Comisión Europea que se mantenga únicamente el horario de invierno

Este domingo 29 de marzo, da comienzo el horario de verano, a las 2:00 horas serán las 3:00. Los días comenzarán más temprano y tendrán más horas de luz solar.

El debate sobre si es necesario o no cambiar dos veces al año el reloj está presente. El Gobierno de España es partidario de mantener solo el horario de invierno. Desde el Gobierno se apunta que esto no tiene evidencia científica sobre el ahorro de energía.

Por el contrario, hay quien defiende que se mantengan ambos horarios (invierno y verano) porque ayuda al cuerpo humano a adaptarse a los cambios por las estaciones.

¿Y usted? ¿Considera necesario el cambio al horario de verano?