Prepárate para el cambio de hora, ¿cuándo pasamos al horario de verano en 2026?

El horario de verano nos trae más horas de luz solar pero también debate.

El domingo 29 de marzo se produce la entrada del horario de verano. Ese que nos hace escuchar en los días previos “a las 2:00 serán las 3:00” más de una vez. Cuando esto se produzca, los días comenzarán a tener más horas de luz solar.

Estos trae consigo el debate sobre si seguir cambiando la hora a nuestros relojes dos veces al año o no. También, en los primeros días posteriores al cambio cansancio y una especie de “jet lag” doméstico.

Aquí te explicamos todo lo que debes saber, las posturas del debate y consejos para evitar el impacto del cambio del horario en tu vida diaria.

Cuándo cambiar el reloj al horario de verano en 2026

El domingo 29 de marzo es el día cuando entra en vigor el horario de verano. Hoy en día los relojes son en su mayoría digitales y el cambio es automático pero, muchos tienen que mover las manecillas de su reloj para adaptarse al horario.

Al margen del Miño a su paso por Ourense hay amplias zonas verdes más frescas en verano. | José Paz

A las 2:00 horas serán las 3:00 horas, el verano comienza quitando una hora pero dando más horas de luz solar. Desde que llegó la primavera, cada día hasta el verano se va ganando un par de minutos más de luz solar.

Cada año cambiamos dos veces el reloj coincidiendo con el verano e invierno. Esto trae consigo un debate sobre la necesidad y beneficios de cambiar o no la hora en nuestros relojes cada año.

El debate en la Unión Europea: ¿Será este el último cambio de hora en España?

El cambiar de horario acarrea un debate. Están los partidarios de únicamente mantener el horario de invierno y quienes defienden la necesidad de mantener el horario de invierno y el de verano.

Desde 2019 en la Unión Europea este tema está vigente y aparcado. La Comisión Europea bajo el mandato de Jean-Claude Juncker quiso que cada país miembro eligiera si mantenía un único horario o dos.

El año pasado España intentó reavivar el debate. El Gobierno de Pedro Sánchez es partidario de mantener el horario de invierno. Aquellos que comparten la postura del Gobierno de España defienden que cambiar al horario de verano no permite ahorrar tanta energía como se piensa y ocasiona consecuencias negativas en la salud.

En el otro punto de vista están aquellos que defienden que estos cambios de horario son necesarios. El cambiar de horario dos veces al año permite ayudar a regular las diferencias del cuerpo humano a las diferentes estaciones.

Defienden también que debe haber cierta flexibilidad y no obligar a imponer un horario concreto en cada país.

Consejos para evitar el cansancio y el "jet lag" doméstico después del cambio de hora

Este nuevo horario trae consigo tardes más largas y amaneceres más pronto, en consecuencia más horas de luz solar. Esta situación puede provocar cierto cansancio o “jet lag” doméstico en los primeros días hasta que nuestro cuerpo se adapta.

Por eso, aquí te compartimos una serie de consejos para evitar el cansancio.