❌ ✅ Encuesta| ¿Cuál consideras que debe ser la prioridad en el Casco Vello?

Para cambiar la dinámica del barrio, el plan reparte sus medidas en los ejes urbanístico, económico y social.

Un 89,38% de locales comerciales vacíos y más de un 40% de viviendas totalmente desocupadas existen en el Casco Vello de Ourense.

Una situación que marca el punto de partida del Plan Rexurbe, un documento que determina una inversión de más de 40 millones de euros para mejorar y dinamizar esta zona del centro de la ciudad. El Casco Vello es uno de los puntos neurálgicos del ocio en Ourense y donde puede revitalizarse con mayor vivienda para las nuevas generaciones.

¿Y tú? ¿Cuál consideras debe ser la prioridad en el Casco Vello?