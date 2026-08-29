URBANISMO Y MEJORAS
❌ ✅ Encuesta| ¿Cuál consideras que debe ser la prioridad en el Casco Vello?
URBANISMO Y MEJORAS
Un 89,38% de locales comerciales vacíos y más de un 40% de viviendas totalmente desocupadas existen en el Casco Vello de Ourense.
Una situación que marca el punto de partida del Plan Rexurbe, un documento que determina una inversión de más de 40 millones de euros para mejorar y dinamizar esta zona del centro de la ciudad. El Casco Vello es uno de los puntos neurálgicos del ocio en Ourense y donde puede revitalizarse con mayor vivienda para las nuevas generaciones.
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