❌ ✅ Encuesta| ¿Consideras que los gatos son un buen animal de compañía?

Algo ariscos y más independientes que los perros, los gatos también están presentes en los hogares. La batalla entre perros y gatos siempre es constante pero hay quien prefiere a los felinos antes que a los canes. Nosotros queremos conocer tu opinión sobre los gatos como animales de compañía

Este sábado 8 de agosto se celebra el Día del Gato. Una jornada donde estos felinos son celebrados.

Por lo general suelen ser independientes, ariscos y no tan cariñosos como los perros, la mascota preferida por la mayoría de los ourensanos. A pesar de ello, hay quien considera a los gatos la mejor compañía.

Argumentos como su independencia, su extremada higiene y otros aspectos son los que hacen que cada vez más gatos estén presentes en los hogares ourensanos

¿Y tú? ¿Consideras que los gatos son un buen animal de compañía?