El mayor mapa genético del cáncer en gatos abre la puerta a tratamientos compartidos con humanos

Un equipo internacional de científicos ha elaborado el primer mapa genético detallado del cáncer en gatos domésticos, revelando sorprendentes similitudes con los tumores humanos que podrían ayudar a desarrollar nuevos tratamientos para ambas especies.

El estudio, liderado por el Wellcome Sanger Institute en Cambridge, analizó el ADN de tumores de casi 500 gatos, identificando mutaciones clave vinculadas con distintos tipos de cáncer. Según la investigadora principal, Dr. Louise Van der Wayden, “la genética del cáncer felino era hasta ahora una caja negra. Cuanto más entendamos sobre el cáncer en cualquier especie, mejor será para todos”.

El análisis abarcó alrededor de 1.000 genes relacionados con 13 tipos de cáncer en felinos, descubriendo que muchos de estos genes tienen equivalentes en humanos. Esto indica que gatos y personas comparten procesos biológicos cruciales que permiten el crecimiento y la expansión de los tumores.

Entre los hallazgos más relevantes, los investigadores destacan que los gatos desarrollan con frecuencia ciertos subtipos de cáncer de mama, como el triple negativo, que representa alrededor del 15 % de los casos en humanos. Esto podría proporcionar muestras únicas para avanzar en medicamentos y terapias que beneficien tanto a felinos como a personas.

Los autores subrayan que los gatos, que comparten espacios y hábitos con los humanos y están expuestos a muchos de los mismos estresores ambientales, pueden convertirse en aliados fundamentales en la investigación del cáncer.