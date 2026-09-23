❌✅ Encuesta | ¿Consideras justa o injusta la expulsión de Ana Vázquez del Congreso por exhibir un spray de gas pimienta?

La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno

La diputada ourensana del PP Ana Vázquez fue expulsada este miércoles del hemiciclo por orden de Francina Armengol tras mostrar un bote de gas pimienta durante su intervención sobre la seguridad en Ceuta. La presidenta de la Cámara justificó su decisión al considerarlo un arma, mientras que Vázquez defendió que el recipiente estaba vacío.

El incidente también obligó a precintar tres baños y otras dependencias del Congreso, incluida una cafetería, tras detectarse gas pimienta en uno de sus edificios. Una docena de personas resultaron afectadas por el aerosol. Un asesor del PP reconoció posteriormente haber manipulado el bote que había exhibido Vázquez, accionándolo en varias ocasiones.

Y tú, ¿crees que la expulsión de la ourensana ha sido justa?