Directo | Asamblea General de la ONU: Sánchez defiende las políticas progresistas ante Mamdani

La Asamblea General de Naciones Unidas continúa este miércoles en Nueva York con una jornada marcada por la intervención de los presidentes de Irán, Masud Pezeshkian, y Ucrania, Volodímir Zelenski, además de la actividad diplomática en torno a la guerra y otros conflictos internacionales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, donde ha defendido las políticas progresistas y el modelo económico español. Sánchez ha asegurado que “los sacrificios no deberían recaer siempre sobre los mismos” y ha reivindicado políticas destinadas a reducir la desigualdad.

Durante el encuentro, Mamdani ha destacado algunas medidas impulsadas durante el mandato de Sánchez y ha relacionado su discurso con la defensa de los derechos de la clase trabajadora. El presidente español también ha abordado el problema de la vivienda asequible y ha defendido la necesidad de ofrecer “una respuesta diferente”.

La jornada en la ONU tiene además el foco puesto en Irán, cuyo presidente, Masud Pezeshkian, interviene ante la Asamblea General después de que Estados Unidos haya planteado retomar el diálogo con Teherán. La situación en torno al estrecho de Ormuz y las consecuencias internacionales del conflicto forman parte de las principales cuestiones sobre la mesa.

La guerra de Rusia contra Ucrania también ocupa un lugar destacado en la agenda. Está prevista una reunión del Consejo de Seguridad y la intervención de Volodímir Zelenski ante el plenario, mientras el Kremlin sostiene que actualmente no existen las condiciones necesarias para iniciar negociaciones de paz.

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