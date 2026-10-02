❌ ✅ Encuesta | ¿Convocará Pedro Sánchez elecciones tras decaer los decretos sobre vivienda?

Un ciudadano introduce la papeleta en la urna de las elecciones de Castilla y León.

El rechazo de los decretos de vivienda deja al Gobierno ante un escenario de incertidumbre política. Pedro Sánchez ha anunciado un periodo de reflexión durante este fin de semana, mientras sus palabras tras la votación y la falta de apoyos parlamentarios alimentan la posibilidad de que pueda plantearse un adelanto electoral.

Con la negativa de Junts, socio del Gobierno, junto a las del PP y VOX a aprobar los decretos sobre vivienda propuestos por el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados estos fueron derogados.

Ante esta situación y en una declaración que no esperaba nadie al final del debate y antes de las votaciones, Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje a aquellos que finalmente votaron en contra de los decretos, “ la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan".

Estas declaraciones sumadas al proceso de reflexión en el que el Gobierno afirma estará este fin de semana hacen pensar en un posible adelanto de las elecciones por parte de Pedro Sánchez

Para ti, ¿convocará Pedro Sánchez elecciones tras decaer los decretos sobre vivienda?